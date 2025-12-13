El verano después de la tormenta: colonias, cuidados y una temporada que exige más

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

Bahía Blanca llega al verano con un clima de transición. Por un lado, aparece la necesidad de recuperar cierta normalidad después de meses intensos. Por el otro, la vorágine doméstica del final de ciclo lectivo exige planificar todo con antelación.

La ciudad no pierde de vista la inundación histórica del 7 de marzo ni las tormentas que en los últimos años alteraron rutinas, dañaron infraestructura y obligaron a replantear las actividades al aire libre.

Esa experiencia dejó una huella concreta. Hoy, padres, instituciones y autoridades prestan más atención que nunca a las alertas meteorológicas y a las condiciones de seguridad de los espacios donde los chicos pasan buena parte del verano. En ese contexto, las colonias vuelven a ser una herramienta indispensable para familias que trabajan o que simplemente buscan un verano activo, acompañado y protegido para sus hijos.

Las colonias municipales, como cada temporada, aparecen entre las alternativas más accesibles. Son gratuitas, están destinadas a chicos de 5 a 13 años de edad y cuentan con sedes distribuidas en distintos barrios para facilitar aún más el acceso.

Entre ellas figuran las del Parque Independencia, el Parque Illia, el club Comercial de Ingeniero White, el complejo Balneario Maldonado, el complejo Km 5 del club La Armonía, la colonia UOM, el club Sansinena de Cerri y el complejo Santo.

Todas ofrecen juegos, actividades al aire libre y propuestas acuáticas, siempre ajustadas a condiciones climáticas seguras, un punto que este año las instituciones remarcaron especialmente.

A esa oferta se suma la tradicional colonia de la Asociación Empleados de Comercio, destinada a niños de 4 a 12 años.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de diciembre en el S.U.M. de Rodríguez 60 (ingreso por la garita del estacionamiento). Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes por la mañana. Habrá dos etapas: del 2 al 30 de enero y del 2 al 27 de febrero.

Para hijos de afiliados no tiene costo; el transporte es opcional y puede contratarse por $65.000 en efectivo, débito o un pago, o $82.000 en hasta tres cuotas. Los no afiliados abonarán $215.000 mensuales en efectivo o $270.000 con otros medios de pago.

Es una alternativa elegida por familias que buscan un ámbito organizado, con docentes y coordinadores ya conocidos del gremio.

En el plano deportivo, los clubes vuelven a desplegar un abanico amplio de actividades.

Liniers iniciará su colonia "Vacaciones Felices" este lunes, dirigida a chicos de 4 a 12 años, de lunes a viernes de 9 a 13. Allí se ofrecen deportes, natación, juegos en equipo y propuestas al aire libre en el predio de avenida Alem 1089.

Los valores varían según categoría y mes: en diciembre, $62.000 para socios y $95.000 para no socios; en enero y febrero, $120.000 y $170.000 respectivamente. Para hermanos, los costos serán de $44.000 en diciembre y $95.000 en enero y febrero para socios, y de $80.000 y $125.000 para no socios. La hora adicional costará $25.000 para socios y $35.000 para no socios.

Otra propuesta consolidada es la Escuela de Verano del Club El Nacional, que recibirá chicos de 3 a 14 años desde el 15 de diciembre hasta el 27 de febrero. Ofrece turnos de mañana (8.30 a 12.30), de tarde (13.30 a 17.30) y la jornada completa (8.30 a 17.30).

La inscripción —se abona por única vez— tiene un costo de $25.000 e incluye actividades lúdicas, deportivas, acuáticas y campamentos. Los precios de temporada serán de $42.000 por semana para socios y $84.000 para no socios; $63.000 por quincena para socios y $126.000 para no socios; y $105.000 por mes para socios y $210.000 para no socios, con descuentos para hermanos.

La seguridad, otra vez en primer plano

La seguridad volvió a convertirse en un criterio determinante. La muerte de un adolescente de 13 años en una pileta del complejo de Petroquímicos en Cerri a principios de año —hecho que demoró habilitaciones municipales de piscinas públicas y privadas— reactivó la discusión sobre controles y requisitos.

En una reunión con clubes y prestadores, el Municipio explicó que las demoras respondieron tanto a ese episodio como al impacto del temporal del 16 de diciembre de 2023, que derivó en la tragedia del club Bahiense del Norte.

Las autoridades señalaron que existe una normativa con requisitos que no se aplicaban estrictamente, como la presencia de un médico en cada pileta. Los propietarios advirtieron que el punto era prácticamente imposible de cumplir: no solo por el costo de sostener un profesional de forma permanente, sino también por la escasez de profesionales disponibles para cubrir guardias.

Como respuesta, el intendente Federico Susbielles firmó un decreto que modifica el punto 28 de la ordenanza: en lugar de exigir un médico, permitirá cubrir el requisito con personal de salud —como enfermeros—, junto a un seguro de cobertura médica y otro de traslado de emergencia. Con este cambio, las colonias podrán abrir sus puertas en tiempo y forma.

Los clubes remarcan que todos los espacios contarán con guardavidas habilitados y controles actualizados. Las familias, a su vez, muestran una demanda creciente en esa línea: clima y seguridad vuelven a inclinar la balanza a la hora de elegir una colonia.

Propuestas para los más pequeños

Para los más pequeños también existen opciones pensadas a su medida. Por ejemplo, la colonia del Jardín Colibrí está orientada al nivel maternal e inicial. Funcionará durante febrero de 2026, de 7.30 a 16, con actividades que incluyen juegos con agua, propuestas recreativas, música y dinámicas sensoriales en grupos reducidos.

Es un formato muy buscado por familias que priorizan un entorno contenido y personalizado para chicos de muy corta edad y como preámbulo del ciclo lectivo.

Estas son solo algunas de las propuestas que ya se ponen en marcha para la temporada.

Con una oferta diversa —gratuita, sindical, deportiva y adaptada a edades tempranas— la ciudad se prepara para un verano en el que las colonias no solo representan un espacio de juego, sino también un sostén para la organización familiar y un ámbito donde la seguridad y el bienestar infantil ocupan un lugar central.