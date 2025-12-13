Crece en Bahía el interés por las artes internas chinas para la salud y la longevidad

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

A cargo de Elisabet Terrile y Analía Di Croce, la Escuela Sheng de Bahía Blanca cumplió recientemente 10 años de actividades, impulsando artes internas chinas para la salud y la longevidad.

Asociada a Yitaichi Argentina, y por ende a la Escuela Hua Wu de China del maestro Zeng Nailiang, dictan clases de Tai Chi Chuan y Chi Kung en sus sedes de Maldonado 28, Florencio Sánchez 776, San Juan 151 y Blandengues 572 y realizan demostraciones gratuitas en espacios públicos destinadas, mayoritariamente, a personas de más de 55 años.

A su vez, también brindaron talleres en la Escuelas Primarias de la UNS entre 2015 y 2024.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Estas artes marciales chinas ofrecen beneficios significativos para la flexibilidad, el equilibrio, la conciencia corporal y la tonificación muscular”, explicó Elisabet Terrile, docente de las escuelas preuniversitarias durante 36 años e instructora de Tai Chi Chuan y Chi Kung (egresada en ambos casos de la Universidad Nacional de Rosario).

La instructora bahiense señaló que el Tai Chi Chuan es un arte marcial con movimientos lentificados, mientras que el Chi Kung se asocia a la medicina china y se enfoca en movimientos ligados a puntos acupunturales.

“Además dictamos una materia optativa de tercer año de Medicina de la UNS, denominada Prácticas Integrativas e Interculturales para la Salud. En esa materia se desarrollan terapias complementarias como terapia de hongos, terapia neural, medicina china, Tai chi chuan y chi Kung (teoría y práctica), filosofía de la medicina en el tiempo, medicina familiar y Herbolaria”, contó quien realizó dos viajes a China (en 2014 y en agosto pasado) para perfeccionarse.

Y añadió: “Nuestra escuela está asociada a la escuela Yitaichi Argentina, que fue junto con la Universidad de Rosario la que nos permitió estudiar Tai Chi Chuan y Chi Kung, que son dos disciplinas distintas”.

Según explicó, el Tai Chi Chuan es un arte marcial interno que proviene de China, en el que se ejercita la respiración con movimientos encadenados, músculos relajados y la mente concentrada.

“Produce una relajación natural, calma los pensamientos, reduce el estrés y aporta fortalecimiento físico y emocional”, manifestó.

Por su parte, el Chi Kung es el arte de cultivar la energía vital basado en los fundamentos de la Medicina Tradicional China.

“Se realizan diferentes secuencias de movimientos suaves y lentos y estímulos en zonas específicas del cuerpo combinados con la respiración. Relaja el cuerpo, calma la mente y armoniza las emociones, mejorando la calidad de vida y alejando las enfermedades”, especificó.

“Son disciplinas importantes porque brindan flexibilidad, equilibrio y permiten tener conciencia de nuestro cuerpo y tener posturas adecuadas. Cuando se llega a determinada edad, uno sin querer adquiere malos hábitos posturales, ya sea por el celular o por estar sentados varias horas en la silla. Este tipo de artes ayuda a corregir esas cosas”.

Libro y festival

Terrile anticipó que el sábado 20 de diciembre, desde las 18 y en la Casa de la Cultura de la UNS (Alem 925), se presentará el libro "Seis pasos de Taiji Qigong para la salud", del maestro Zeng Nailiang, uno de los grandes impulsores de esta disciplina.

Y un día después, participarán del 7º Festival de Cultura China, que organiza la escuela Longli Wushu, dirigida por Raúl Villarreal. Será a partir de las 15, en la Arcada del parque de Mayo. Además de la danza del león y del dragón, se anuncia música, práctica de Wushu, Taiji y Qigong, ropa tradicional y feria de productos asiáticos.

Precisamente, el sábado 20 se presentará en nuestra ciudad la primera versión en español del libro "6 Pasos de Tai Chi/Chi Kung”, del maestro chino Zeng Nailiang y traducido por el director de la escuela Yitaichi Argentina, Lisandro Belfiore.

Belfiore hace 26 años que difunde estas disciplinas que nacieron en China y están destinadas a fortalecer la salud y la longevidad de las personas y que, a lo largo de dos décadas, formó instructores que hoy en día, replican sus conocimientos en diferentes ciudades del país, como es el caso de Terrile y Di Croce.

En uno de sus viajes al gigante asiático, Zeng Nailiang instó a Belfiore a impulsar la edición en español de su libro, que hasta ese momento sólo contaba con la versión en chino y una traducción en inglés. De esta forma este libro es el primero que se edita en español.

“Se trata de una secuencia de seis movimientos que resultan muy útiles para lograr el bienestar individual y comunitario. Este libro ayudará a la difusión masiva de la secuencia, facilitando el acceso a su práctica y por ende sus beneficios”, señaló Terrile.

En cuanto a los beneficios físicos que promueve la práctica mencionó que “mejora la mecánica respiratoria, la movilidad articular, la tonicidad muscular, la coordinación, la concentración, siendo además una excelente técnica de meditación en movimiento”.

Esta serie de ejercicios es considerada como la más efectiva para combatir enfermedades crónicas que se conoce hoy en día en China.

La Asociación Civil YiTaiChi está constituida actualmente por miembros de distintas localidades como Casilda, Zavalla, Arroyo Seco, Bigand, Funes, Villa Constitución, Fray Luis Beltrán, María Juana, Las Rosas, Villa Cañás, Rosario y tiene socios en Bahia Blanca, Pergamino, Tigre (Buenos Aires) y Villa las Rosas (Córdoba), entre otros.