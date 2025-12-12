Puan: los jubilados municipales denunciaron un recorte de haberes

Los empleados municipales jubilados y pensionados de Puan advirtieron sobre un recorte en los haberes recibidos, al tiempo que señalaron que fue instrumentado de una forma irregular.

En ese sentido, apuntaron que "la quita de coeficientes", además de "representar una afectación de derechos adquiridos" también "fue implementada mediante un decreto del intendente".

A través de un comunicado subrayaron que este "mecanismo resulta improcedente para modificar una estructura salarial establecida por ordenanza".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la misma línea profundizaron al argumentar que la "forma de implementación carece de sustento legal, altera la proporcionalidad entre activos y pasivos y exige una revisión institucional urgente".

En el escrito, los municipales jubilados y pensionados de Puan, también remarcaron que esta acción representa un beneficio al personal político, ya que que esos coeficientes de funcionarios municipales no fueron tocados, mientras que a los de carrera si fueron reducidos.



En el tramo final del texto recordaron que no recibieron aumentos entre "octubre 2023 y septiembre de 2024", al tiempo que confiaron en que "con la intervención y el acompañamiento de las autoridades correspondientes, será posible retomar el diálogo".