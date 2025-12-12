Guía de actividades culturales para el fin de semana

Teatro e intervenciones artísticas:

Feita, el unipersonal de Marina Castillo

Viernes 12, 21 hs en Teatro Variette (Villarino 214)

Siempre quemará, pero no sé

Viernes 12, 21.30 hs en Centro Cultural la Panadería (Lamadrid 544)



¿Cómo se compone el relato del recuerdo? ¿Qué papel juega el ritual de lo cotidiano? Un almuerzo que se prolonga. Lo que debe ser dicho y las cosas de las que no se habla, los pactos familiares. Entradas: $15.000 anticipada y $18.000 en puerta.

Fit Dance presenta: show coreográfico, vol 5

Sábado 13, 21.30 hs en Teatro Gran Plaza (Alsina 170)



Show coreográfico. Entradas anticipadas, únicamente en boletería del teatro (de lunes a sábados de 17 a 20 hs).

Flavio Serra presenta “No se lo digas a nadie”

Sábado 13, 21 hs en Teatro Variette (Villarino 214)



Este show es un pase directo a los vestuarios, al bar y a los códigos de una juventud que anhelamos. Flavio, con ese humor que solo dan las seis décadas, te propone recordar sin filtro: “Antes, las cosas eran distintas…”: Anécdotas imperdibles del básquet, la noche bahiense y la vida en primera. Entradas: $15.000.

Otros pares – espectáculo de improvisación

Sábado 13, 21.30 hs en Espacio Kánika (Belgrano 249)

Los hijos de la finada Mircheva

Domingo 14, 20 y 21.30 hs en La Macanuda (Moreno 223)



Los hermanos Erica y Elías invitan a la celebración del aniversario de natalicio de su queridísima madre Olga Mircheva. Con la presencia de los primos Shleper Klezmer que viajarán exclusivamente para animar esta fiesta. Entradas: $12.000 anticipadas y $15.000 en puerta.

Tu parte maldita

Domingo 14, 21 hs en Espacio Cultural Juanita Primera (Alvarado 818)



De Santiago Loza. Un anciano celoso tiene atrapada en su fortaleza una bella muchacha. Un muchacho del pueblo, al enterarse, va hacia su rescate. Los sirvientes contarán esta historia repetida, pasiones cruzadas, desencuentros y heridas. Un relato exaltado sobre lo amoroso.

10 años de magia – por Alay Escuela Coreográfica

Domingo 14, 21.30 hs en Gran Plaza Teatro (Alsina 170)



Entradas: anticipadas únicamente en boletería del teatro (de lunes a sábados de 17 a 20 hs).

Concierto Solidario – Noche de Acción de Gracias

Domingo 14, 20 hs en Iglesia Anglicana San Pablo (Gorriti 818, esquina Almafuerte)



En beneficio del Pequeño Cottolengo Beato José Nascimbeni. Participan: Dúo Vocal-Instrumental BiDhá; Dúo de Flautas Molinari-Abelleira; Ensamble de Gaitas del Centro Gallego de Bahía Blanca; Lúa Nova, Grupo de Cantareiras de Folcklore Gallego y de otras Naciones Celtas. Se solicita la donación de un Alimento no Perecedero para el Pequeño Cottolengo Beato José Nascimbeni.

Shows y música en vivo:

Viva el Tango

Viernes 12, 21.30 en el Café Histórico (Colón 602, esquina Italia)



Protagonizado por Gustavo Von Holtun, Cecilia Lorefice y Armando Barsellini. Las reservas pueden hacerse al 2916491449.

Muestra de Canto, alumnos del Prof. Milton Correa

Viernes 12, 20.30 hs en la Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)



Un encuentro con la música y tu voz. Entradas: $10.000 disponibles en la Administración de la Biblioteca (de lunes a viernes de 10 a 17h y sábados de 9 a 12 h).

3º Festival Al Fin

Viernes 12, 21 hs en La Macanuda (Moreno 223)



Se presentan Amuletos y The Noisy Renegades. Entradas: $15.000 en puerta.

Milton Amadeo y banda

Viernes 12, 21.30 hs en Espacio Cultural Juanita Primera (Alvarado 818)



Un viaje único por las canciones de todos sus discos, nuevas composiciones y mucho más. Integrantes: Milton Amadeo (voz, teclado), Rodrigo Ángel (guitarra), Lisandro Diez (bajo) y Federico Ursino (batería). Entradas: $18.000, disponibles en https://ticketcito.app/milton-amadeo.

El Tiempo de los Árboles

Viernes 12, 22 hs en Espacio Kánika (Belgrano 249 – altos)



Entradas: $10.000 anticipadas.

Uriel Lozano

Viernes 12, 23 hs en Bailotage Multiespacio (Av. Colón 550)

Concierto navideño

Sábado 13, 19 hs en Iglesia San Martín de Porres (Enrique Julio 875)



Participan: Coro de Niños y Jóvenes de la Cooperativa Obrera, Coro Inestable, Coro Escuela N°48 y Coro de niños de la Ciudad.

MATERIA GRIS | TRIBOLIUM | CIRCO JAPONES

Sábado 13, 20.30 hs en La Esquina de Otto (Lavalle 426)



Entradas: $7.000 y las podes solicitar a las bandas.

Las pastillas del abuelo

Sábado 13, 21 hs en Club Estudiantes (Santa Fe 51)

LAS MOMIAS | LAS VOCES | CRANCHER

Sábado 13, 21 hs en El Galpón Rock (Malvinas y Rondeau)



Entradas: $6.000 anticipadas y $8.000 en puerta.

German Mondin & Banda presenta “Amuletas”

Sábado 13, 21 hs en Centro Cultural la Panadería (Lamadrid 544)



Entradas: $12.000.

Como dos extraños

Sábado 13, 21.30 en el Café Histórico (Colón 602, esquina Italia)



Con Nora Roca y Víctor Volpe con la participación especial de Dai Redolfi. Las reservas pueden hacerse al 2916491449.

Jorge Maldonado “Acústico”

Sábado 13, 21.30 hs en Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)



Recorrido de 20 años de temas de autoría propia y los covers que todos cantamos: Juanes, Maná, Juan Luis Guerra y más pop latino/rock nacional. Entradas: $4.000.

Kilombo en puerta

Sábado 13, 22 hs en So Fresh Multiespacio (12 de Octubre 1083)



Celebran su tercer aniversario.

TROVADORES | TRAGAME TIERRA

Sábado 13, 22 hs en Babilonia Restobar (Zeballos 258)



Acústico en la terraza. Entradas: $3.000.

Puerto Tango

Domingo 14, 16 hs en Plaza Del Tango Mario Iaquinandi



Con la actuación de Gaby “la voz sensual del tango”, Homero Bimbo, Galo Valle, entre otros artistas. Estará presente el taller de baile y exhibición de Jesús Infante y Maria Rial, Pablo Gibelli, los bailarines de la escuela de tango de Bety Torres; el taller “Barrio de tango” dirigido por Norma Cerrudo y cierre con milonga popular.

Navidad en el Rosedal

Domingo 14, 18.30 hs en Rosedal del Parque de Mayo



Participan: Coro de Niños y Jóvenes de la Cooperativa Obrera, Coro Escuela N°48, Coro del Colegio Rosario Vera Peñaloza, Coro de Niños de la Ciudad, Coro de Niños, Jóvenes y Adultos del Colegio Don Bosco.

MIACIS – GECKO

Domingo 14, 20 hs en Espacio Kánika (Belgrano 249)



Reptiles y miácidos se reúnen en una noche que será increíble. Entradas: $10.000 anticipadas y $12.000 en puerta.

LA FONOLA – Tangos a la Carta

Domingo 14, 21 hs en Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)



Una forma única de disfrutar el género, donde los tangos se eligen como platos. Entradas: $8.000.

Muestras, encuentros, talleres y más:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Papá Noel en el BBPS

Hasta el 23/12, de 16 a 21 hs



Sacate una foto digital gratis con Papá Noel. Se entregarán 220 turnos por día, a partir de las 15 horas, por orden de llegada. 1 turno por juguete. Se enviará foto digital por Whatsapp máximo 48 horas posteriores.

Presentación del libro: “Diga el nombre del asesino de Paulina”

Viernes 12, 19 hs en la Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)



De Patricio Chaija. Presenta: Maximiliano Garcia. Entrada libre y gratuita.

#30 – Inevitable treintones

Viernes 12, 22.30 hs en Centro Cultural la Panadería (Lamadrid 544)



Edición fiestita, con el arte de Frikifrankiee, Eurisima y DJ JMA. Entradas: $6.500 anticipadas y $8.000 generales.

Picnic de Bibliotecas Populares

Sábado 13, 17.30 a 20.30 hs en Biblioteca Popular J.L Borges (Pellegrini 638)



Feria de libros y curiosidades, Circo Trip, Jugar x Jugar, Bibliomóvil, candombe, sorteos y espectáculos.

FestiValiTO de ARteInFAnciAS: 3era edición

Sábado 13, 16 hs en La Macanuda (Moreno 223)

16 hs: ” Títeres inquietos” – taller de construcción de títeres (para las infancias de 5 a 9 años) Inscripciones: 2914466589. Monto: $8.000

17hs: Obra de Títeres: “Sopa de piedras y otros cuentos”, de Nico Redondo. Obra pensada para niñas y niños de 5 años en adelante. Entradas: $8.000. Promo taller + obra: $14.000.

Festival del Pueblo – 9na edición

Sábado 13, 18 hs en Casa del Pueblo (Saavedra 282)



Música, feria, radio en vivo, instalaciones, comida, bebida, y el encuentro que nos sostiene edición tras edición. Entrada libre y gratuita.

Música, arte y mates en el marco del Día de los Derechos Humanos

Sábado 13, 19 hs en la Plaza de los Lápices (La Falda 2100)

Encuentro con mates, música, y arte.

Última peregrinación al Santuario de Schoenstatt, Paso Mayor

Domingo 14, desde 11 hs



Santuario abierto desde 11 hs. 12:30 hs: Compromiso Misionero. 13:30 hs: Almuerzo. 15 hs: Vídeo y charla sobre el Jubileo 75 años de la Campaña. 16 hs: Alianzas. 16:30 hs: Misa. Se pide que colaboren con tortas para vender en el buffet.

“Del Caribe Festival” Colombia – Cuba – Venezuela

Domingo 14, 18 a 22 en la Arcada del Parque de Mayo



Gastronomía, danzas típicas y populares y show en vivo “Los Tiburones de la Ría”.

Para más información sobre cada evento, ingresar a https://www.bahia.gob.ar/agenda/.