Cinco allanamientos y detenidos por desvalijar una casa en De La Garma

Con tres aprehensiones, por encubrimiento el delito de encubrimiento, y el secuestro de varios elementos, en el marco de 5 allanamientos, la Policía esclareció el desvalijamiento de una vivienda en la localidad de De La Garma.

Personal policial de esa localidad, conjuntamente con DDI, Narcotráfico, Caballería y Seguridad de Tres Arroyos y Gonzales Chaves, realizó los operativos esta madrugada, con orden judicial.

Los allanamientos, simultáneos, fueron 4 en Tres Arroyos y uno en De La Garma.

La investigación se originó a partir de la denuncia realizada el 17 de noviembre por parte de Melina Collman Lemos, quien constató que de una casa ubicada en la calle 25 de Mayo -desocupada desde 30 días antes- le habían robado dos televisores de 14 y 21 pulgadas, una garafa, un termotanque eléctrico, una estufa a leña Leppen, 6 cajas de cerámicos, una cocina y cables.

Gracias a determinada prueba testimonial y el análisis de cámaras de Gonzales Chaves y Tres Arroyos se pudo reconstruir paso a paso el trayecto de los autores del hecho. Se estableció que 4 pobladores de De La Garma serían quienes trasladaron los efectos hacia Tres Arroyos, para entregárselos a Bruno Espinoza, uno de los aprehendidos (además de encubrimiento, le imputaron tenencia de marihuana).

En De La Garma, en tanto, se requisaron los domicilios de Carlos David Fernández, Roberto Carlos Zárate, Julián Andrés Suárez y Danilo Saavedra San Román. Los dos primeros también quedaron arrestados.

La Policía logró recuperar la cocina a leña, el termotanque, la garrafa y una llave térmica.

También se secuestró un Peugeot 505 gris, dominio WTF-015, que habría sido utilizado por Fernández para movilizar a los malvivientes y el botín.