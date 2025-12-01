Cómo está el proceso de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá mañana en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para discutir cómo poner fin al conflicto con Ucrania, anunció hoy lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Un "plan de paz" de 28 puntos, propuesto por Washington, se dio a conocer hace dos semanas y luego se fue limando, hasta reducirlo a 19, de acuerdo con las informaciones publicadas a agencias internacionales.

Reuniones posteriores

Tras su publicación, representantes de los Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos se reunieron el 23 de noviembre en Ginebra, Suiza, para abordar el documento, reuniones que continúan desarrollándose con intensidad. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Witkoff mantuvieron el domingo conversaciones con una delegación ucraniana en Hallandale Beach, Florida.

Qué comentó Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que las conversaciones de aproximadamente cuatro horas mantenidas en Florida con una delegación ucraniana, lograron avances “adicionales” en un plan de paz revisado para poner fin a la crisis en Ucrania, pero que “queda más trabajo por hacer”. “Esto es delicado, es complicado”, declaró Rubio a los periodistas tras la reunión.

“Hay muchas piezas en movimiento y, obviamente, hay otra parte involucrada aquí que tendrá que formar parte de la ecuación. No solo queremos poner fin a la guerra, también queremos ayudar a que Ucrania sea segura para siempre”, definió.

La “nueva” voz de la parte ucraniana

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, describió las conversaciones como “difíciles pero productivas”. “Hemos logrado avances tangibles hacia el establecimiento de una paz justa”, escribió en Facebook Umerov, quien encabeza el equipo negociador ucraniano, una vez destituido por el presidente Volodímir Zelenski el anterior negociador, Andriy Yermak.

Reunión “significativa y exitosa”

La reunión fue “significativa y exitosa”, añadió, subrayando que aún queda mucho trabajo por delante y que ambas partes continuarán las consultas y la coordinación sobre los próximos pasos en aras de la paz en Ucrania. La más reciente ronda de conversaciones entre ambas partes se celebró este domingo en Hallandale Beach, en el estado estadounidense de Florida, pero ni Rubio ni Umerov respondieron preguntas de los periodistas tras el encuentro.

El enviado especial presidencial Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, también participaron en las conversaciones del domingo y viajaban a Moscú este lunes para continuar las discusiones, según un informe del periódico The Wall Street Journal. (N/A)