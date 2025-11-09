Renunciaron los principales directivos de la BBC tras una áspera polémica con Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, renunciaron en medio una fuerte polémica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Davie y Turness eran los máximo líderes de la cadena británica y responsables de la producción integral de los contenidos.

Las dimisiones se dieron en medio de las críticas de Trump por la difusión de un discurso editado suyo, lo que desató la polémica por la supuesta parcialidad de la BBC.

El revuelo se desató por una nota de The Telegraph, que publicó documentos sobre una emisión del documental Panorama que se hizo eco del discurso de Trump del 6 de enero de 2021.

En ese programa se mostró un video editado del mensaje de Trump, que hacía parecer que el mandatario norteamericano impulsó de manera explícita a sus seguidores para atacar el Capitolio.

Tras conocer la noticia proveniente de Londres, el presidente nortemericano festejó: "Los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el jefe, están dimitiendo/siendo despedidos porque los pillaron manipulando mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero."

"Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos ´periodistas´ corruptos. Se trata de personas muy deshonestas que intentaron manipular las elecciones presidenciales", indicó el republicano.

En sus redes sociales, agregó: "Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!". (NA)