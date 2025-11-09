Lautaro Martínez aportó un golazo en Inter que ganó y es puntero junto a Roma
El atacante bahiense inició el camino a la victoria de su equipo ante Lazio 2 a 0.
Con un golazo de Lautaro Martínez, Inter venció como local a Lazio 2 a 0 y comparte la cima con Roma, tras jugarse la 11ª fecha.
Lautaro rompió el cero a los 3 minutos con un verdadero golazo.
El bahiense llegó a 161 conquistas con la camiseta de Inter y ya está entre los cuatro máximos goleadores del club.
El francés Ange-Yoan Bonny --a los 61 minutos-- marcó el restante gol.
Por su parte, Roma superó a Udinese 2 a 0 y también es puntero.
Matías Soulé fue inicial en el elenco ganador, que se impuso con los tantos de Lorenzo Pellegrini (de penal) y del turco Zeki Celik.
Además, Bologna dio el golpe y venció como local a Nápoli, que perdió la vanguardia, por 2 a 0.
--Principales posiciones: 1) Inter y Roma, 24 puntos; 3) Milan y Nápoli, 22; 5) Bologna, 21; 6) Juventus, 19; 7) Como, 18; 8) Sassuolo, 16; 9) Lazio y Udinese, 15.