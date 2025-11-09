Bahía Blanca | Domingo, 09 de noviembre

La ciudad.

Sube la temperatura: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuáles son las previsiones del tiempo, según Satelmet.

Fotos: Emilia Maineri - La Nueva.

Una jornada cálida, tornándose inestable, es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según el servicio Satelmet, la temperatura alcanzará los 30 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco a cálido, el viento será leve del sector norte y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima de la jornada será de 14 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será cálido con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve del norte; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será buena.

Por esas horas llegará la máxima del lunes, con 30 grados centígrados.

La noche será templada, tornándose inestable. Se estima para medianoche una temperatura de 21 grados centígrados.

Entre tasas y café.
