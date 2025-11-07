Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli presentó este viernes su renuncia a la banca como diputado del PRO para asumir formalmente como ministro del Interior, según pudo saber Infobae.

Con la dimisión ya presentada, el próximo paso es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados en una futura sesión, lo que le permitirá jurar en la cartera encargada del vínculo con las provincias.

Agenda de ministro

Tras formalizar su salida del Congreso, Santilli se abocó de lleno a su agenda en el Ministerio del Interior.

Luego de una reunión previa junto a “Lule” y Martín Menem, el funcionario se dirigió a sus nuevos despachos para iniciar la ronda de diálogo con los gobernadores.

Desde las 15:00, escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Santilli recibe al mandatario provincial de Chubut, Ignacio Torres, y posteriormente se reunirá con el catamarqueño Raúl Jalil. (NA)