Qué hacer este fin de semana

Allegro lírico

Viernes 7, 21 hs en Biblioteca Rivadavia (Av Colón 31)



Un espectáculo único donde la fuerza de la lírica se encuentra con la emoción de la música popular. Con interpretaciones intensas y una puesta en escena elegante, el trío invita al público a un recorrido sonoro amplio, donde cada canción se transforma en una vivencia que conmueve y entusiasma. Entradas: $20.000, disponibles en este link.