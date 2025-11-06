El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 7 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 7 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será fresco, nuboso y húmedo, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo será templado y nuboso con probables precipitaciones débiles y viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.
La noche, en tanto, será fresca y nubosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 13 grados.