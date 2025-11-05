Bahía Blanca | Miércoles, 05 de noviembre

Fútbol.

Con gol de Lautaro, Inter venció a Kairat Almaty, evitó la sorpresa y sigue imparable en Champions

El equipos italiano ganó 2 a 1 como local.

Con un gol del bahiense Lautaro Martínez, Inter venció esta tarde a Kairat Almaty de Kazajistán y sumó su cuarto triunfo en la Champions League.

El elenco italiano se impuso por 2 a 1 como local y mantiene el puntaje ideal en el inicio de la competencia.

El Toro abrió el marcador a los 45 minutos, llegando así a 12 tantos en los últimos 11 partidos disputados por la competencia continental.

Luego, a los 55 minutos, la visita igualó por intermedio de Ofri Arad.

Mientras Carlos Augusto le dio la victoria al equipo milanés marcando a los 67.

Con esta victoria, Inter llegó a 12 unidades al igual que Bayern Múnich y Arsenal.

En lo sucesivo, el equipo que capitanea el bahiense se medirá ante Lazio (el domingo), Milan (el domingo 23) y, por Champions, frente a Atlético Madrid (el miércoles 26).

