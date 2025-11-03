Tras la eliminación de Sportiva: "Jugar en casa, con mi gente, fue la mejor despedida", dijo Facundo Zamora

Se va al try: Facundo Zamora abrió la cuenta de tries para las Palomas en la semifinal. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

A la eliminación de Sociedad Sportiva del Regional Pampeano A 2025 habrá que darle cierto tiempo para que madure, por lógica, el balance y las eventuales decisiones de cara a la campaña venidera.

El Blanco cayó el sábado en semifinales ante Sporting 31-29 y finalizó en el tercer puesto del TRP A, despidiéndose el equipo ante su gente en La Carrindanga.

También fue el último partido para tres jugadores con amplia trayectoria en la institución: el segunda Felipe Doria, quien ya había anunciado el retiro previo a las semis, y también para los primeras líneas Marco Ciccioli y Facundo Zamora, dos que "soltaron" la decisión puertas afuera del vestuario el sábado.

"Facuza", quien venía en plantel superior desde 2012 y formó parte del equipo de Sportiva campeón del Pampeano 2019, cerró su ciclo como hooker con un try en la semifinal y una temporada de mucho protagonismo en los ingoals rivales. Motivo por el cual, dicen, quieren retenerlo para 2026...

"Fue un final duro, pero jugamos por primera vez una semifinal acá con toda nuestra gente y eso es lo que hay que disfrutar", dijo tras el choque ante Sporting.

"Estuvimos a la altura, fuimos arriba todo el primer tiempo. Pero nos faltan los detalles, estos partidos se ganan con experiencia", agregó a modo de balance de la semifinal.

Fue uno de los más emocionados tras el pitazo final, en una derrota desconcertante por el try en la última jugada.

"Jugar en casa, con mi gente, fue la mejor despedida. Era el momento de dar un paso al costado y dejar que jueguen los más chicos", sintetizó.

Esta es la entrevista completa: