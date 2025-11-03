Liga Sureña: Club, Pampero y Colonial avanzaron a semifinales
Eliminaron a Independiente de Jacinto Aráuz, a Sportivo y Cultural de General San Martín y a Gimnasia de Darregueira, respectivamente.
Club Darregueira, Pampero de Guatrché y Social Colonial de Santa Teresa avanzaron a las semifinales de la Copa de la Liga en la Sureña y acompañarán a Alpachiri en la próxima instancia.
Club venció en casa a Independiente de Jacinto Aráuz con goles de Cristian Masson y Gonzalo Martínez --e/c--. Joaquín Davit anotó para el Burgués.
Por su parte, Social Colonal derrotó como visitante a Gimnasia de Darregueira 2 a 1.
Luciano Rodríguez y Hernán Alecha anotaron para el ganador, mientras que Maximiliano Morettini facturó en el Lobo.
Finalmente, en un partidazo, Pampero le ganó a Sportivo y Cultural 4 a 3.
Renzo Framini --2-- y Matías Barraza --2-- facturaron para la Estrella; mientras que Nahuel Pacheco --e/c--, Nicolás Otero y Nahuel García anotaron para el Raya.
En semis cruzarán Club Darregueira ante Social Colonial y Pampero ante Alpachiri, que dejó en el camino a Villa Mengelle.
En tanto, por la Supercopa --competencia que juegan los elencos que fueron eliminados-- Unión de Villa Iris superó por penales a Unión de Campos por 5 a 4, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios.
Además, Unión de Bernasconu derrotó a Argentino de Darregueira 1 a 0, con gol de Ezequiel Cavero.
Y Huracán de Guatraché superó a Rampla Juniors 2 a 0, con tantos de Jonathan Aguilar y Adrián Senger.