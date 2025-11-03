Bochas: "Lito", "Barri", "Santi" y "Cachón" le pusieron su marca al Zonal por Tercetos de Segunda

Bahía Blanca obtuvo el pasaje a un nuevo certamen Provincial de Bochas por Tercetos. El combinado de Segunda hizo los deberes en La Catedral obteniendo el Zonal y es uno de los clasificados para el torneo que se desarrollará en San Nicolás, del 14 al 16 de este mes.

Guillermo "Barrilete" Fabiani, Carlos "Lito" Castro, Santiago Grill y Carlos "Cachón" Cricelli, como Rodrigo Catini como DT, vencieron a Valle Bonaerense por 15 a 7 y a Coronel Dorrego, por 15 a 5, en el sintético del club La Armonía.

En el otro partido, Valle Bonaerense (Omar Toro, Francisco Giménez, Raúl "Tata" Ríos y Maximiliano Martínez, siendo José Luis Montico el DT) superó por 15 a 5 a Coronel Dorrego (Cristian Ramos, Mariano Suárez, Juan Pablo Pallero y Sergio Vulcano, con Eduardo Bontembo como DT).

"Es una gran alegría. Viajé toda la noche desde La Plata y llegué con lo justo para jugar una mano, jajaja. Ni el cansancio me pudo parar. Por suerte conseguimos el objetivo", dijo Santiago Grill, el jugador de General Cerri, elenco que marca en cuarta posición -junto con Barrio Hospital-, con 10 puntos en el certamen de tercera de la ABB, detrás de 9 de Julio (14), La Armonía (12) y Alem (11), a falta de cuatro fechas -se jugó la N°18- para finalizar la fase regular.

Luego se ubican: Río de la Plata (9), El Puma, Talleres y Dublin (8); Kilómetro Cinco (5) y La Armonía B (0).