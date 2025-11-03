Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, presentes en el estreno del documental de Tim Duncan

Manu Ginobili y Fabricio Oberto, como ex jugadores de San Antonio Spurs en la NBA, participaron la semana pasada del estreno mundial de un nuevo documental sobre Tim Duncan.

“The Boy From St. Croix” ("El chico de St. Croix", ver trailer en inglés debajo; configurar el subtítulado) tuvo su proyección estreno en los últimos días como parte del 32º Festival Anual de Cine de Austin, Texas, Estados Unidos.

Dirigida por Scott Duncan, hermano mayor de Tim, la película ofrece la primera mirada a la carrera de Duncan y a su conexión con su isla natal de St. Croix (Islas Vírgenes), contada por él mismo.

Según se anticipó, se podrá ver en Netflix a partir de fin de mes.

Además de nuevas imágenes de la vida familiar de Duncan tras su retiro, entrenadores, compañeros de equipo y mentores, como Gregg Popovich y David Robinson, ofrecen nuevas perspectivas sobre la leyenda de los Spurs.

Aunque el propio Duncan no estuvo presente en la proyección de estreno en el Teatro IMAX del Museo Bullock, su pareja Vanessa Macias dijo que ver imágenes de sus padres y de su infancia podría ser algo emotivo para él.

“Creo que es muy importante para nuestra familia porque él no habla de sí mismo y lo que está documentado ahora es, como sabemos, de tercera mano”, dijo Macias a la web KSAT.

“Va a ser genial, sobre todo para los chicos (los hijos) ver muchas de las partes diferentes que tal vez todos nos hayamos perdido”, agregó.

Ginóbili, que tampoco había visto aún la película, dijo que tenía mucha curiosidad por saber sobre la infancia de Tim.

“El TD de St. Croix es el que no he visto ni presenciado, así que eso es lo que más me entusiasma de la película”, afirmó el bahiense.

“El lugar donde creciste y tu entorno en una edad tan importante, ya sabes, ser niño, preadolescente o adolescente, realmente te moldea. Así que tengo mucha curiosidad por ver ese costado suyo”, agregó.

Oberto, que se unió a los Spurs durante tres temporadas en 2005, ahora vive en San Antonio y sigue manteniendo una estrecha relación tanto con Tim como con la organización de los Spurs veinte años después.

“Cada vez que lo veo, aprendo algo”, dijo Oberto al compartir las maneras en que Tim ha seguido ayudándolo en su trabajo como analista de la NBA.

Scott Duncan, quien previamente se sentó con KSAT para una entrevista antes del estreno de la película, dijo que todavía está “sorprendido” por los aspectos personales del documental. (Con información de KSAT).