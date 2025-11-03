Olimpo-Pueyrredón y un resultado que involucra a siete equipos de Primera

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después de que Villa Mitre se asegurara el número 1 el último jueves cuando comenzó la undécima fecha, la misma se completa esta noche con Olimpo-Pueyrredón, siendo la penúltima del segundo tramo correspondiente al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

El partido, que fue postergado porque el Norberto Tomás estuvo afectado al Provincial U17 Femenino, comienza a las 21, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el aurinegro retorna Fausto Ruesga, no así Valentín Carrizo (lesión en la cadera y sin fecha de regreso). Ambos estuvieron ausentes en el partido ante Estrella.

En tanto, Purre vuelve a contar con Nicolás Renzi y ya están completamente recuperados Gregorio Gerhardt y Gonzalo Sagasti.

Olimpo viene de perder dos partidos seguidos por primera vez en la temporada .

Primero ante Villa Mitre, 76 a 60 y, acaso sintiendo ese golpe, después cayó ante Estrella (79-78), con un cierre polémico por una falta no sancionada de Nahuel Cámara a Marcos Diel, cuando este tomó el último lanzamiento.

Pueyrredón, por su parte, curiosamente ganó los últimos dos de visitante -ante San Lorenzo, 87-76 (en Bahiense) y frente a Pacífico: 85-65-, mientras que perdió los últimos dos de local -con Napostá: 78-58 y ante L.N. Alem: 70-68- con una conversión de Howard Wilkerson muy fina, aunque definitivamente fuera de tiempo.

La única vez que se enfrentaron ganó Pueyrredón, como local, por 76 a 73.

El resultado de este partido afecta, además de los dos protagonistas, a Napostá, Pacífico, Bahiense del Norte, L.N. Alem y Estudiantes.

Un triunfo le permitiría al aurinegro depender de sí mismo para terminar tercero -en caso de igualdad con Napostá tiene desventaja- y hasta de ser segundo. Mientras que si pierde quedaría cuarto y con posibilidades de caer al quinto lugar.

Para Pueyrredón, cualquier resultado lo dejará sexto al término de esta fecha.

De todos modos, una victoria le permitiría llegar a la última programación con chances de ser cuarto (si le gana a Bahiense y pierda Olimpo) y en caso de perder no podrá subir, aunque sí bajar un lugar (si pierde y gana Estudiantes).

Lo que se jugó

En el inicio de la fecha, Villa Mitre le ganó a Liniers, 89 a 86; Pacífico a Napostá, 99 a 97; Bahiense del Norte a Estrella, 89 a 77; Leandro N. Alem a San Lorenzo, 72 a 71 y Estudiantes a 9 de Julio, 100 a 83.

La última

En la undécima y última fecha, probablemente completa el próximo jueves, jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 28 puntos (9)

2º) Napostá, 26,5 (9,5)

3º) Pacífico, 26 (8)

4º) Bahiense, 25 (9)

5º) Olimpo, 24,5 (9,5) (*)

6º) L.N. Alem, 23 (8)

7°) Pueyrredón, 22,5 (8,5) (*)

8º) Estudiantes, 22,5 (9,5)

9º) Estrella, 21,5 (7,5)

10º) Liniers, 19,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 19 (7)

12º) San Lorenzo, 18 (6)

(*) Completan esta noche.