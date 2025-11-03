Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

Liga de Dorrego: Suteryh dio el golpe y habrá clásico en semifinales

El elenco del balneario eliminó a Independiente de Dorrego, uno de los favoritos, y ahora chocará ante Monte. También avanzaron SUPA y Ferroviario.

Fotos: facebook Suteryh.

Con una brillante actuación de su arquero Valentín Coronel, Suteryh de Monte Hermoso dio el gran batacazo y eliminó a Independiente de Coronel Dorrego tras empatar 1 a 1, en el partido revancha por los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto “Tato” Rochat.

Coronel le atajó en penal a Alejandro Rasmussen cuando el partido estaba 0-0, y otro a Facundo Schmidt en la última jugada del partido, cuando se jugaban cinco minutos de descuento.

Elías Folasco puso en ventaja a los de la ciudad balnearia, que habían ganado la ida 1 a 0, mientras que Facundo Schmidt --de penal-- estableció la paridad.

Suteryh se cruzará en semis nada menos que ante Atlético Monte Hermoso, que superó a San Martín por 1 a 0 tras empatar la ida sin goles.

Matías "Polaco" Martín anotó el único gol.

También avanzaron SUPA y Ferroviario, que protagonizarán el otro choque.

Los del sindicato goleaban 4 a 0 a Villa Rosas hasta que se suspendió el partido por una agresión a uno de los jueces de ínea.

Yonathan Romero y Yago Sabanés --de penal-- anotaron para los de Azzolini.

 (Aportó gol. Yago Sabanés marcó en SUPA).

Los dorreguense terminaron con 7 por las expulsiones de Jesús Godoy, Nahuel Albizu, Nicolás Palacio y Alejo Ibarra.

Finalmente, Ferroviario venció en casa a Porteño de Saldungaray 4 a 2.

Benjamín Fernández --de penal--, Agustín Rodríguez y Gianfranco Crisci -2- facturaron para los dirigidos por Daniel Faur.

Por su parte, Luciano Papasidero --de penal-- y Agustín Jiménez convirtieron para los de Alejandro Papasidero.

El "celeste" termino con nueve hombres por las expulsiones de Maximiliano Mastrángelo y Darío Pizarro.

Atlético Monte Hermoso, Suteryh, SUPA y Ferroviario avanzaron a las semifinales de la

