En Belém (Brasil), un canal se convierte en paseo

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El ensanche propuesto desde la provincia para el canal Maldonado de Bahía Blanca nuestra incluye un particular aporte paisajístico con la generación de una serie de plazas secas ubicadas sobre el propia conducto.

Sin dudas todo curso de agua, incluso canalizado, es una oportunidad para generar algo que exceda su carácter hidráulico. Un ejemplo de ese tipo de intervención es la realizada en la ciudad brasileña de Belém, con la generación del Parque Lineal de la Doca, intervención urbana que une infraestructura, paisaje y memoria para reconectar la ciudad con sus aguas.

La obra se desarrolla sobre un canal de 1,2 km de ubicado como cantero central de una avenida.

Belém tuvo ese paisaje natural que fue interrumpido por intervenciones que borraron la presencia del agua en la cotidianidad. Ahora ese espacio se ha transformado en un paseo continuo, accesible y multifuncional, a partir de la ampliación de su estructura verde y de la mejora del paisaje, generando un parque que se convierte en lugar de encuentro, esparcimiento y deporte.

Un rol clave

Inspirado por el pensamiento de que estos cursos de agua “nos instruyen sobre cómo mejorar nuestra existencia”, el proyecto adopta el agua como elemento guía, reintegra el canal al uso y amplía su papel ecológico, social y simbólico.

A lo largo de su extensión, miradores, pasarelas, quioscos, parques infantiles, áreas sombreadas, jardines, ciclovías y espacios deportivos crean una secuencia de ambientes. El diseño prioriza seguridad y accesibilidad, consolidando el parque como un espacio democrático y acogedor.

La intervención respeta la vegetación existente e introduce especies nativas, además de la recuperación de la calidad del agua, evitando que el canal reciba desechos y residuos. El proceso involucró a residentes, escuelas y organizaciones, garantizando que respondiera a las demandas del territorio.

El parque se ha convertido en punto de encuentro e identidad para Belém, al convertir un antiguo canal degradado en infraestructura ecológica y social, el proyecto deja como legado la reconexión de la ciudad con sus aguas .