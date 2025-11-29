Villa Mitre tiene nuevo entrenador: "Me gusta que el equipo sea ofensivo, intenso y protagonista"

“Sí, todo tranquilo. Bueno, ahora que el club confirmó la noticia con el teléfono un poco revolucionado, pero estoy muy feliz”.

Así transitaba Diego Cochas las primeras horas luego de que Villa Mitre lo presentara en sus redes como nuevo entrenador para el Federal A del próximo año, en reemplazo de Carlos Mungo.

Con un tono amable, cercano y sencillo, y una característica tonada cordobesa, el flamante DT de la Villa habló con La Nueva. sobre su llegada, proyectos, ideas, proyectos y más...

"Veníamos trabajando hace casi tres semanas con la gente de Villa Mitre", contó el nuevo director técnico, quien llega desde Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y luego de un paso por Racing de Córdoba en la Primera Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Obviamente -agregó- que había carpetas de otros entrenadores, es un club grande, y uno estaba en esa lista. Había que esperar que la comisión directiva pudiera decidir. Tuvimos los primeros contactos, charlamos, ellos buscaban un perfil de entrenador que encajara con el proyecto que ellos tenían este año y gracias a Dios algunos perfiles coincidían con mi forma de trabajar y pude ser elegido por ellos", agregó Cocha, nacido el 14 de agosto (mismo día de la fundación de Villa Mitre) de 1979 en Saldán, Córdoba.

Diego llegará a la ciudad junto al marplatense David García Lorenzo como asistente y Gustavo D'Ambrosio como preparador físico, quien trabajó muchos años con José María "Chaucha" Bianco.

-¿Cuál crees que fue ese perfil que inclinó la balanza para que se decidan por vos?

-Villa Mitre venía bajo la conducción de un entrenador como Carlos Mungo, que estuvo siete años en el club y con un trabajo bárbaro, porque siete años no está cualquiera en una institución. Eso habla muy bien de todo el cuerpo técnico que estuvo trabajando. No era fácil ese cambio para los directivos, es un cambio grande, de muchos años. Y bueno, en el perfil buscan un poco lo que es el perfil de Villa Mitre, un equipo de buen juego, que sea protagonista, porque es un equipo grande de la categoría. Vamos a buscar eso y también está en el proyecto trabajar con los jóvenes, con la cantera del club. De eso se trata este proyecto. Y, por supuesto, que buscamos el premio mayor y vamos a luchar por eso.

-¿En la previa te significa algo llegar después de un DT que estuvo siete años? Eso habla de que el club bancó un proyecto y, también, que ya había una dinámica muy acostumbrada a su estilo....

-Cambiar algo no, nosotros vamos con nuestras formas y nuestra idea. Pero más que nada para mí reemplazar a Carlos después de 7 años en el club es una responsabilidad grande. De alguien que hizo muy bien las cosas, que llegó a finales. Todo eso lo que hace es motivarme a saber que es una responsabilidad grande para nosotros, que vamos a tratar de estar a la altura de lo que es la institución. Para mí Villa Mitre merece estar en una categoría superior, por la infraestructura que tiene el club. Más que nada el desafío y la responsabilidad que tengo para que Villa Mitre, bajo mi conducción, sea el equipo protagonista que la gente y el club quiere.

-Te iremos conociendo más con el correr de los partidos pero, ¿con qué tipo de entrenador nos vamos a encontrar?

-Me gusta que el equipo sea ofensivo, intenso y protagonista, con mucha intensidad. Me gusta que el equipo se pueda hacer fuerte de local, como lo hace Villa Mitre, a través de hacer presión alta. Pero siempre el primer principio mío es el juego, el juego. Un juego dinámico, ofensivo, pero dinámico, siempre la pelota al piso y ese es el gran desafío: poder darle la identidad de juego que a mí me gusta y que la gente se identifique con esa forma.

-¿Sos de mantener siempre un esquema o te adaptás a los jugadores del plantel?

-Las dos cosas, me adapto mucho también a los jugadores. En este caso vamos a poder arrancar de cero, que ahí ya puedo armar un plantel en base de lo que a mí me gusta jugar o las características de los jugadores que necesito para el sistema. Pero no soy de tener un sólo sistema, de casarme con uno. Dentro de uno o dos sistemas varía un poco, pero los jugadores son los que te dan el sistema y tratar de sacarle el provecho en las posiciones que puedan rendir ellos. Siempre y cuando sabiendo que es un equipo que propone, es ofensivo y le gusta llegar con mucha gente al área.

-¿Hablando del armado del plantel, ya tenés algunos jugadores en vista?

-En eso ya estamos trabajando, ya pusimos en marcha el equipo de trabajo, con la gente de Villa Mitre y mi cuerpo técnico. Estamos en eso. El mercado está recién empezando y hay que estar atento a todo. Cuando arranca un mercado de pasos llegan muchas posibilidades y uno tiene que estar fino en esa decisión.

-¿Tienen pensado venir a Bahía antes de comenzar con la pretemporada?

-Las ganas están, se lo manifesté al presidente y a la comisión que por mí estaría ya trabajando allá. Sabemos que los tiempos son distintos del Federal, todavía quedan un par de meses, vienen las Fiestas y fin de año. Estamos trabajando a la distancia, pero ya hablé con el presidente y seguramente en diciembre vamos a viajar a Bahía Blanca, veremos si una o dos semanas, pero vamos a estar allá conociendo el club. A la vez, seguimos trabajando desde acá.

Luego de dirigir la primera local de Racing de Córdoba, Diego se hizo cargo como interino del plantel profesional que se encontraba disputando la Primera Nacional. Después fue confirmado como entrenador principal para la última temporada, donde dirigió las primeras 11 fechas. En total fueron 26 partidos en los que cosechó diez triunfos, ocho empates y ocho derrotas.

Posteriormente, recaló en Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi para dirigir el cierre de la competencia en el Federal A.

"Primero (en Racing) me tocó agarrar el equipo interinamente, me fue bien, logramos clasificarlo al octogonal y a Copa Argentina, fue un cierre año bárbaro para mí. Logramos ratificarlo para este año y fue una linda campaña, me fui de la institución en una buena posición (NdR: Racing estaba sexto y acumuló 4 partidos sin victorias). Siempre voy a estar agradecido al club, porque por Racing hoy tengo esta chance de poder dirigir a Villa Mitre, así que fueron momentos maravillosos", agradeció el ahora DT tricolor.

"Lo de Círculo fueron tres meses -agregó-, era para la Reválida y también se logró el objetivo que era dejar al equipo en la categoría", reconoció.

-¿Y este paso, qué significa en tu carrera?

-Este es un gran paso para mí, lo hablamos con mi cuerpo técnico, es una vidriera hermosa. Es sumar un equipo en mi carrera que estoy arrancando, pero con la responsabilidad y el compromiso que se merece un club grande como Villa Mitre, que se merece estar en otra categoría, que tiene una infraestructura bárbara. Para mí es un paso importante, por eso luché y esperé hasta que se pudo concretar. Va a ser un paso muy positivo y estoy muy feliz y agradecido a la comisión directiva, al presidente Juan La Rocca por haber confiado en nosotros.

-¿Con qué objetivo llegás a Villa Mitre?

-Siempre digo que en el Federal A todos luchamos por el ascenso y en un año tan largo terminan ascendiendo dos y, a veces después de tanto esfuerzo, parece que te quedás con las manos vacías. Pero primero el objetivo es que voy a un club con un proyecto nuevo, donde no es fácil porque me toca armar el plantel, consolidar una forma e idea de juego que a la gente le guste y se identifique con el equipo. Y después el desafío de armar un gran grupo, un gran plantel. Porque para mi también ahí está la clave: en el grupo que uno arme. La parte humana para mí es fundamental. Los primeros desafíos son estos: armar un plantel de excelentes personas, de excelentes jugadores y la identidad de juego.

Cochas junto al histórico Patrón Bermúdez en Deportivo Pereira de Colombia.

Diego como capitán en el Monumental, con una camiseta histórica de River.

Además de su reciente carrera como entrenador, Diego también tiene un largo historial como jugador profesional.

Tras hacer inferiores en River, vistió -entre otras- la camiseta de Defensores de Belgrano, Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago y además de un largo recorrido por el fútbol de Colombia, Venezuela y Ecuador.

En su paso por Defe, enfrentó dos veces a la Villa y le marcó dos goles, en la temporada de la B Nacional 2001/02.

La primeara vez fue en El Fortín (triunfo rojinegro por 2 a 0) y la segunda en Núñez (victoria local por 3 a 0, con dos tantos suyos).

"Va a ser lindo recordar eso para mí, era un joven que estaba haciendo mis primeros pasos en Defensores. Ese fue un gran equipo de B Nacional, teníamos un gran plantel. Recuerdo que en Bahía también ganamos. Había un gran equipo en Defensores y recuerdo que de local le pude convertir dos veces a Villa Mitre", recordó.

Diego Cochas y Pedro Lloren, ex DT de Olimpo, a pura indicación en Racing de Córdoba.

Además, cuando dirigía a la primera local de Racing de Córdoba estuvo como ayudante del cuerpo técnico del plantel profesional que disputó la final ante Villa Mitre en San Luis, en la temporada 2023.

"Como teníamos mucha comunicación con el plantel superior yo hacía un trabajo con los técnicos Gustavo Bossio y Pedro Llorens, colaboraba con ellos y hacía anotaciones desde la tribuna. Estuve en esa final y creo que fue una gran final de los dos, fue un partido parejo, con un tiempo para cada uno y que se definió por penales. Tenía un gran gran equipo Villa Mitre ese año", reconoció.

-Nombrás a Llorens que tuvo un paso por Olimpo, ¿sabés que estará el clásico, también es algo que tenés en cuenta?

-Por supuesto, sabemos que se juega el clásico y no es un partido ni dos, sino son varios. Hay que estar preparados para eso, los clásicos son clásico y hay que estar preparados para eso porque se juegan de otra manera. Es algo hermoso porque son partidos que uno lo juega de otra forma y va a ser muy lindo cuando me toque jugar un partido de esos.

-Tendrás que armar el plantel y faltan muchos días, ¿pero ya imaginás esa primera charla con el grupo?

-Para mí en el armado de un plantel y la características de los jugadores, yo siempre hago mucho hincapié en el grupo, en la parte humana de las personas, porque creo que de esa manera se consiguen mejor las cosas. Eso va a ser fundamental. Soy un técnico sencillo, simple y práctico. Trato de que al jugador el mensaje sea práctico, no llenarlo de información sino ser práctico y claro con el mensaje. Después es trabajo, el día a día, pero en principio trato de ser simple, sincero y honesto con el plantel.

La presentación está hecha, luego de muchos años Villa Mitre tiene nuevo entrenador: Diego Emilio Cochas.