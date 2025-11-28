Bahía Blanca | Viernes, 28 de noviembre





Fútbol.

Un ex jugador de Boca expresó su deseo de dirigir al club y opinó sobre Riquelme

Carlos Tevez volvió a hablar sobre su lazo con el xeneize y dejó en claro que le gustaría llegar a tomar el mando del equipo en algún momento de su carrera.

El ex jugador de Boca, Carlos Tevez expresó su deseo de dirigir al xeneize y habló sobre la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club de La Ribera.

Tevez volvió a pisar La Bombonera como entrenador de Talleres de Córdoba en la derrota por 2 a 0 ante Boca por los octavos de final del Torneo Clausura. Ovacionado por los hinchas y reconocido por la dirigencia, el “Apache” confesó que aún mantiene vivo su gran deseo.

“Uno siempre sueña con dirigir a Boca”, expresó el ex jugador. Además, reconoció que su vínculo con el club sigue intacto y que llegar a ese banco es un objetivo latente, aunque aclaró que “esas cosas llegan en el momento justo”.tacV0Q

Sin embargo, también fue consultado sobre Riquelme y eligió bajar el tono a cualquier posible polémica: “Siempre que acoto algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar. Riquelme tiene su manera de manejar el club”. Por otro lado, añadió en diálogo con ElTrece: “Nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal. Ha pasado momentos malos y momentos buenos. No soy pro ni contra de una dirigencia. Conmigo se han portado bien, pero no tengo relación”.

En cuanto a su deseo de dirigir al “Xeneize”, Tevez fue claro: “No tenés que buscarlo ni esperarlo. Te va a llegar cuando estés en tu mejor versión”. 

