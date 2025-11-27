Bahía Blanca | Jueves, 27 de noviembre

Básquetbol.

Villa Mitre recibe a Gimnasia de La Plata y necesita defender su localía en la Liga Argentina

El partido comienza a las 22, en el José Martínez.

Luciano Tambucci se desahoga. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Villa Mitre tiene el difícil desafío de intentar recuperarse de las tres derrotas sufridas como visitante, recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 22, arbitraje de José Luis Lugli y Ezequiel Macías.

Se trata del mismo rival que lo eliminó la última temporada -en octavos de final- y que mantuvo la base del plantel, extendiendo su buen funcionamiento que ya había mostrado en la 2024-25.

El tricolor ganó sus dos primeros compromisos como local (ante Deportivo Norte y frente a Gimnasia de Pergamino), aunque volvió con las manos vacías de la gira por Buenos Aires, donde cedió ante El Talar (76-72), Lanús (97-80) y Racing (87-79).

Uno de los aspectos a mejorar es la defensa, considerando que adelante tiene puntos en diferentes manos.

En cuanto a novedades, hoy vuelve a estar a disposición Emilio Giménez, quien comenzó a mover, tras una dolencia muscular.

Gimnasia, por su parte, ganó dos de los tres partidos que afrontó de visitante, el último, ante Viedma el martes (88-83) y, también, sumó dos triunfos en tres presentaciones como local.

A la base de jugadores que mantuvo le sumó, entre otros, a Ezequiel Paz, quien pasó por Villa Mitre la última temporada, y que actualmente es el segundo jugador con mejor promedio de puntos (13,7) y el que más minutos suma por juego: 28.

También cuenta, entre otros, con el cubano Joan Gutiérrez Conde, que promedia 11,3 puntos, con el 57% en triples y 8,8 rebotes; Gianfranco Cincone (14 puntos y 5,3 rebotes); Agustín Vergara (13 puntos por juego); Raúl Pelorosso (5,2 asistencias); Juan Francisco Boffelli (8,3 puntos y 4,5 rebotes) y Franco Barroso (4,5 rebotes).

Este será el primer partido de los cinco que le restan a la Villa (todos en casa) para cerrar el año calendario: viernes 5 de diciembre, frente a Unión de Mar del Plata; martes 9, contra Pico; miércoles 17 con Ciclista y viernes 19, con Provincial.

