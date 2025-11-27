En Estrella y 9 de Julio continúan las series por la permanencia en Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

En cancha de Estrella y 9 de Julio, desde las 21, tienen continuidad las series correspondientes a la permanencia de Primera, las cuales están 1-1 y se juegan al mejor de cinco.

En el barrio San Martín, Estrella (9º) recibe a Liniers (10º), con arbitraje de Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.

El primer juego se lo llevó el albinegro, en el mismo Luis Álvarez, por 88 a 74, lo cual pareció marcar una tendencia. De todos modos, el auriazul fue al Manu Ginóbili (donde hizo de local el Chivo) y le dio un mazazo con un triple de Fausto Herrera sobre la bocina: 57-54.

Además del envión anímico por ese último cierre, para hoy el local se ilusiona con tener algunos minutos a Lahuel Silva, quien viene recuperándose de un desgarro y comenzó a mover.

De esa manera, Walter Romerniszyn tendría una ficha más para un equipo que, por lesión, fue perdiendo jugadores en el camino: Julián Horvath, Bruno Gigliotti, Federico Macías y Federico Lambrecht.

En tanto, Mauricio Vago cuenta con todo el plantel a disposición.

Curiosamente, hasta el momento se ganaron de visitantes en los cuatro juegos: el Chivo los dos en el Luis Álvarez y Estrella en cancha de Napostá y Bahiense, donde ofició de local el albinegro.

El ganador de esta serie finalizará su participación en la temporada y quien pierda tendrá que jugar un repechaje ante Sportivo Bahiense, al mejor de cinco.

Abajo

9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º) vuelven a verse las caras en el Néstor Damiani, contralor de Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horaco Sedán.

En esta serie la carga es mayor, considerando que el perdedor descenderá directamente.

En los tres primeros partidos de la temporada se había impuesto el albiazul (incluyendo los dos de fase regular 70-58 y 82-64, más el reciente del playoffs, 53-52). De todos modos, San Lorenzo se recuperó y se impuso en el último, 85 a 79.

Respecto de los planteles, para hoy el local cuenta con el retorno de Santiago Boyé, tras un prolongado periodo de recuperación de una lesión, y la visita tiene en duda a Nahuel Diez (contractura en un gemelo).

El ganador de esta serie enfrentará a Independiente, al mejor de cinco.