Cuáles son los cambios en los que trabaja el Gobierno: Seguridad, SIDE y Fuerzas Armadas

El Gobierno trabaja en una serie de cambios que busca implementar en los próximos meses tras la conformación oficial del nuevo gabinete. Las modificaciones abarcan áreas sensibles, como el ministerio de Seguridad, la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Justicia y la composición de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

“Son procesos de mediano plazo, que se van a ir aplicando. No va a ser todo instantáneo”, expresan en Nación. Alejandra Monteoliva designaría a Martín Ferlauto como secretario de Seguridad luego de jurar como ministra en el salón Blanco, que sucederá antes del 10 de diciembre.

Se trata del director de Normativa y Legislación actual de la cartera, que ya tuvo un paso por la gestión nacional en la administración del expresidente Mauricio Macri como asesor en Migraciones. Es abogado y también fue secretario de Seguridad de General Pueyrredón del intendente, Guillermo Montenegro.

En el Ejecutivo advierten también que es “muy probable” que haya cambios en la titularidad de la Agencia de Migraciones, que encabeza hoy Sebastián Seoane. En el oficialismo argumentan que “cambió la modalidad” del organismo luego de la reforma que oficializó Patricia Bullrich esta semana. Pasó de ser una área administrativa a una de control fronterizo con capacidades operativas.

El Gobierno asegura además que habrá una reconfiguración completa de la cúpula de las Fuerzas Armadas luego de la jura de Carlos Presti como ministro de Defensa. En primera instancia, apuntan a remover al jefe de la Armada, el almirante Carlos María Allievi. Los nombres que circulan en Nación como candidatos a sucederlo son los de los contraalmirantes Gustavo Lioi Pombo y Carlos Funes.

Lo mismo aplica para rellenar la jefatura del Ejército, que deja vacante el nuevo integrante del gabinete. En el oficialismo apuntan al titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, como uno de los posibles reemplazantes y sostienen que el jefe del Estado Mayor conjunto de las FF.AA., Xavier Isaac, no seguirá en su cargo. No descartan que la jefa de gabinete, Luciana Carrasco, siga en funciones.

La Casa Rosada trabaja también sobre cambios en la estructura de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que encabeza Sergio Neiffert. Abarca modificaciones en el organigrama -como disolución de áreas- y una nueva reforma de la Ley de Inteligencia con foco en la seguridad interna, estatuto del personal, comunidad de inteligencia y alcances de la información. Mientras en un sector aseguran que se llevará a cabo bajo el comando de su actual titular, en otro espacio interno lo dan por desplazado.

En Balcarce 50 reconocen que hay intenciones de efectivizar la renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, pero advierten que no hay una definición sobre su sucesor. Hay diferencias entre los sectores que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los equipos del asesor Santiago Caputo. “Es probable que no se toque hasta febrero”, expresan. Se esperan definiciones además sobre la oficialización de los equipos del jefe de gabinete, Manuel Adorni. (con información de TN)