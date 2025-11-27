Bahía Blanca | Jueves, 27 de noviembre

La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

 

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.477,85 para la venta y de $1.423,90 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,15% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.455 (-0,68%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.440 (-0,70%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.917,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1482 (0,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1515 (0,00%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 653 puntos básicos (-0,10%).

