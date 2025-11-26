La mamá de Mica Ortega participará de una charla sobre riesgos del grooming

Niñas y niños son vulnerables frente a los engaños de adultos en el entorno virtual.

Una charla sobre grooming de la que participará Mónica Cid, madre de Micaela Ortega (12) que en 2017 fue la primera víctima de este delito seguido de homicidio en Argentina, se realizará mañana bajo la organización de la fundación bahiense Ser y Hacer.

El conversatorio, titulado Protegiendo infancias digitales: plataformas, redes y grooming, pretende que las familias participantes "pregunten, dialoguen y comprendan a fondo" qué es el ciberacoso contra menores (grooming), cómo operan los agresores y cuáles son las señales de alerta.

También se analizarán los riesgos que corren niños y adolescentes al utilizar plataformas como Roblox, y se darán a conocer nuevas modalidades de contacto de los adultos acosadores con menores.

Además se facilitarán "pautas claras para acompañar a las infancias en el entorno digital".

Cid es reconocida a nivel nacional por su trabajo para la prevención de estos engaños en perjuicios de menores, como sucedió con su hija asesinada en 2016 por Jonathan Luna.

La actividad, libre, gratuita y con cupos limitados, comenzará a las 18 en el centro cultural de la Cooperativa Obrera ubicado en Zelarrayán 560, de esta ciudad.

El encuentro se enmarca en el ciclo Criar y educar en tiempos de pantallas.

Para inscribirse, los interesados deben completar el siguiente formulario de Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5_aED-02Xuzc6NKxToA2KIvp1c2ClLzoIuTahw5wWZ_OXQ/viewform