Jair Bolsonaro fue llevado a la cárcel: la Corte levantó su prisión domiciliaria

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este sábado en Brasilia por la Policía Federal, en cumplimiento de una orden de prisión preventiva dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF). Hasta ahora, Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde agosto, controlado electrónicamente en su residencia de un condominio privado en la capital.

La medida no corresponde aún a la ejecución de la condena a 27 años de cárcel impuesta en septiembre, cuando fue hallado culpable de conspirar para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Ese fallo, que establece el cumplimiento de la pena en régimen cerrado, fue ratificado a mediados de noviembre tras el rechazo de un recurso de la defensa.

Pedido por razones de salud

La detención se concretó pese a que, el viernes, los abogados de Bolsonaro solicitaron que su cliente continuara en su domicilio por "razones humanitarias". Argumentaron que el exmandatario enfrenta secuelas permanentes de la puñalada sufrida en 2018, que derivó en múltiples cirugías, episodios de reflujo e "hipo incontrolable". También mencionaron un diagnóstico reciente de cáncer de piel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la defensa, el cambio de régimen podría representar un riesgo para su salud. El plazo para que se presenten nuevos recursos contra la condena vence el próximo lunes. (NA)