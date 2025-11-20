Trump anunció un encuentro con "el alcalde comunista de la ciudad de Nueva York"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que se reunirá este viernes en el Despacho Oval con Zohran Mamdani, a quien definió como "el alcalde comunista de la ciudad de Nueva York".

"El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran 'Kwame' Mamdani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto habrá más detalles!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

Mamdani, el primer alcalde musulmán y del sur de Asia de la ciudad más grande del país, derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en las elecciones generales de Nueva York a principios de este mes, tras una campaña progresista centrada en la asequibilidad y los servicios sociales.

Durante la campaña, Trump atacó repetidamente al socialista demócrata de 34 años, llamándolo "comunista", respaldando a su oponente Cuomo y advirtiendo que podría recortar los fondos federales a la ciudad de Nueva York si Mamdani ganaba.

Mamdani reiteró a principios de este mes que está dispuesto a hablar con Trump, pero que rechazaría cualquier conversación que se produzca "a expensas de los neoyorquinos".

En su publicación, Trump no se ahorró el apodo "Kwame", cuyo significado es "nacido en sábado", según su origen ghanés de la cultura akan. (NA)