Resurge el fuego en el Polo Industrial de Ezeiza y hay preocupación

A una semana del devastador incendio que azotó el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, la tensión aumenta debido al resurgimiento de un foco ígneo que mantiene en alerta a las empresas lindantes.

Persiste una columna de humo denso en el interior de uno de los galpones pertenecientes a la firma Logischem. Aunque el personal de bomberos se encuentra en el predio, esperan la autorización de la fiscalía para poder intervenir y sofocar este nuevo punto activo.

Fuentes judiciales informaron que en los galpones afectados habrían quedado resguardados elementos de alta combustibilidad bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires. El panorama actual se compone de escombros, estructuras colapsadas y una humareda que no solo complica la visibilidad, sino que también genera seria preocupación por la seguridad y la integridad de las instalaciones vecinas. La inquietud entre los empresarios linderos es palpable ante el temor de una reactivación del incendio que pudiera causar daños mayores.

La incertidumbre se intensifica con los testimonios de empleados de la petroquímica, quienes señalaron que una pérdida de peróxido ocurrida el viernes 14 por la mañana, horas antes de la gran explosión, no fue saneada correctamente. Esta situación habría provocado que la madera de los pallets se prendiera fuego, y al entrar en contacto con otras sustancias como fósforo rojo y blanco -de los que había numerosos contenedores-, se desató la violenta explosión y la onda expansiva que se sintió hasta a 15 kilómetros.

Mientras se investigan las causas, los dueños de las fábricas cercanas conviven con la intranquilidad de que el humo sea una señal de que el problema de fondo aún no ha sido solucionado. (N/A)