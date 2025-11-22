G20: Argentina no acompañó el documento final de Johannesburgo

La República Argentina decidió no acompañar el documento final circulado durante la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo. Esta decisión diplomática se funda en dos razones principales: la violación de la regla de consenso que rige al foro y diferencias sustantivas en el tratamiento del conflicto en Medio Oriente.

La Cancillería lamentó que la declaración se haya dado por aprobada "sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros". Para el país, es fundamental preservar la regla del consenso como fundamento de la legitimidad del G20, cuyo mandato principal es la coordinación global de acciones orientadas a la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

El segundo punto de conflicto fue el contenido geopolítico del texto. En lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, la Argentina se diferenció del enfoque reflejado en el documento, al que consideró "parcial".

Según la postura oficial, el texto omitió el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos que la Argentina considera indispensables para el avance de un proceso de paz que sea "genuino, sostenible y equilibrado". (N/A)