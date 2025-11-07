Estados Unidos no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ningún representante oficial del gobierno estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, programada para el 22 y el 23 de noviembre.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario fundamentó la decisión tras denunciar persecuciones y asesinatos a ciudadanos blancos en suelo sudafricano.

“Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica. Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos”, expresó Trump.

Además, sostuvo que los “afrikáners —personas descendientes de colonos neerlandeses, así como inmigrantes franceses y alemanes— están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente”.

En septiembre, el mandatario había indicado que el vicepresidente JD Vance asistiría en su representación a la cumbre internacional. Adicionalmente, manifestó su intención de organizar la edición de 2026 del G20 en su club de golf en Miami, Florida, siendo la primera vez que el país acoge la cita en dos décadas.

El pasado 21 de mayo Donald Trump confrontó al presidente de Sudáfrica con videos que alegan un “genocidio” contra ciudadanos blancos en su país

El miércoles pasado, Trump reafirmó que no asistiría a la cumbre y cuestionó la permanencia de Sudáfrica en el G20. “No voy a ir. Sudáfrica ni siquiera debería estar ya en los ‘G’ porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí”, declaró en el America Business Forum (ABF) de Miami. (con información de Infobae)