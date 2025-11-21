Santilli se reúne con el gobernador peronista de Santiago del Estero

El ministro del Interior sigue buscando votos para las reformas (Foto archivo)

El ministro del Interior, Diego Santilli, se verá este viernes con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para consensuar respaldo al Presupuesto 2026 y a las reformas clave que la gestión libertaria impulsa en el Congreso, para lo cual el funcionario apuesta a seguir debilitando los bloques peronistas.

El encuentro tendrá lugar a las 11 en la Casa de Gobierno provincial, indicaron fuentes oficiales.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear detrás de sus objetivos; y en el contexto de estas negociaciones existen versiones de que el santiagueño podría formar un bloque aparte con ellos y así seguir resquebrajando la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja a manos del de La Libertad Avanza.

El gobernador, de origen radical pero férreo aliado al kirchnerismo durante muchos años, en el último tiempo tomó distancia de la ex mandataria y en el gobierno de Javier Milei aportó votos clave en la Cámara baja para la Ley Bases.

Santilli buscará en su visita a Santiago que ahora Zamora vuelva a acercarse, luego del contundente triunfo del partido libertario en los comicios legislativos de octubre.

El martes, en tanto, el ministro realizará una nueva visita a un mandatario provincial y esta vez será al misionero Hugo Passalacqua, según indicaron a fuentes oficiales.

El ex gobernador de Misiones y el líder político de la provincia, Carlos Rovira, maneja cuatro diputados nacionales y dos senadores nacionales a los que la administración libertaria también quiere dando su voto positivo a la hora de tratar las próximas reformas.

Tras esa reunión, el ministro le quedarán encuentros con sólo seis gobernadores para completar la primera ronda de audiencias con los 20 mandatarios provinciales que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo.

Así, restará entrevistarse con los mandatarios Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

