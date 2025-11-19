UNS: segunda entrega de notebooks a estudiantes afectados por la inundación

El rector Vega en medio de los alumnos/as beneficiados

Cincuenta alumnos y alumnas de diferentes carreras de la UNS recibieron una netbook para reemplazar la que perdieron y 70 fueron remitidas a las Escuelas Medias dependientes de la UNS.

“En la inundación perdí todo; cuando pude volver a casa me prestaron una heladera y un lavarropas pero me faltaba la compu”, dio Valentina Graff, que estudia Contador Público y fue una de las 50 benefactoras de la segunda entrega de la beca Notebook, implementada por la Secretaría de Bienestar Universitario luego del 7 de marzo.

Según explicó el rector Daniel Vega, luego de la catástrofe, se solicitaron donaciones de elementos informáticos para estudiantes y dependencias, y las solicitudes superaron los números, por lo que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió las que faltaban para responder a la demanda.

Las 120 netbook nuevas fueron repartidas entre dependencias de las EMUNS y universitarios, que habían solicitado ayuda en la convocatoria, indicó Ana Paula Murray, secretaria General de Bienestar Universitario.

Participaron además la vicerrectora, Andrea Castellano, y el subsecretario de Trayectorias Estudiantiles, Gonzalo Falzoni.

En agosto se hizo una primera entrega, en este caso de 112 dispositivos donados por Agencia Eleven, Fundación Siemens, La Segunda Cooperativa Seguros, Kretz, Profertil y Compañía Mega.