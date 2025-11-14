La UNS lanzó una diplomatura en seguridad vial y un nuevo doctorado en salud

El Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur incorporó dos nuevas opciones a su oferta académica: la Diplomatura Universitaria en Seguridad Vial y el Doctorado en Ciencias de la Salud, recientemente aprobados por las autoridades de la institución.

La Diplomatura en Seguridad Vial tendrá un año de duración, con 200 horas de cursada bajo modalidad virtual.

El programa apunta a capacitar profesionales capaces de analizar la siniestralidad vial desde una perspectiva integral que abarque dimensiones de salud, transporte, justicia, urbanismo, educación y economía.

Está dirigida a formadores, gestores y especialistas vinculados con la seguridad vial, el tránsito y la movilidad.

El plan académico se organiza en diez capítulos que abordan problemáticas del tránsito, indicadores de seguridad vial, costos sociales y económicos de la siniestralidad, atención prehospitalaria y procesos de rehabilitación.

El cuerpo docente estará integrado por especialistas del área, bajo la dirección del doctor Pedro Silberman, y contará con la participación del magíster Pablo Martínez Carignano y las doctoras Pamela Tolosa, Valentina Viego y Nebel Moscoso, entre otros referentes.

Las preinscripciones se realizan mediante el formulario habilitado por la UNS y las consultas pueden dirigirse a [email protected].

En paralelo, la universidad presentó el nuevo Doctorado en Ciencias de la Salud, la máxima instancia de formación del departamento.

La propuesta busca formar profesionales con alto nivel científico, preparados para desarrollar tareas de investigación, docencia y producción de conocimiento en el ámbito sanitario.

La carrera tendrá modalidad presencial concentrada, una duración mínima de dos años y un plan de estudios estructurado que combina asignaturas del núcleo disciplinar —como Cuidado de la salud, Determinación social de la salud y Ética de la investigación— con formación metodológica y talleres orientados a la elaboración de la tesis.

Está destinada a personas graduadas de carreras afines, aunque el Comité Académico podrá considerar postulaciones provenientes de otras áreas.

Los interesados pueden preinscribirse a través del formulario disponible o comunicarse a [email protected] para obtener más información.