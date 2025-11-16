Recordaron en la plaza a las víctimas de accidentes de tránsito

La ONG Estrellas Amarillas de Punta Alta realizó hoy un acto para recordar a las víctimas de accidentes de tránsito e instar a reflexionar sobre el tema.

Fue en el Arco del Centenario de la plaza General Belgrano, que desde el viernes está iluminado de amarillo. Es que hoy, como cada tercer domingo de noviembre, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

Además del acto, se realizó un minuto de silencio al mediodía acompañado por el toque de la sirena del cuartel de los Bomberos Voluntarios.

"No esperes a que una tragedia toque tu vida para comprender lo evidente: la prevención salva vidas", dijo en el acto Mónica Romero, integrante de Estrellas Amarillas.

"Detrás de cada victima hay hijos, padres, familias y amigos; historias que nunca debieron interrumpirse", agregó.

Y concluyó: "La seguridad vial no es una estadística ni un discurso lejano, es la elección diaria de conducir con responsabilidad, de respetar la velocidad, de no exponernos al alcohol o las drogas al volante, son aquellas decisiones que marcan la diferencia entre llegar a casa o no llegar jamás. Prevenir significa proteger a quien amamos".

Luego agradeció la presencia de autoridades de Bomberos Voluntarios, Tránsito de la Comuna, integrantes del Coro en Leguaje de Señas y el grupo Rescatistas Punta Alta, entre otros invitados.

No más estrellas en la ruta

La titular de la ONG, María Julia Sandoval, dijo que Vialidad Nacional no les permite pintar más estrellas amarillas en la ruta, sino que deben señalarlas con carteles verticales.

"Eso sale mucho dinero", se quejó Sandoval, quien remarcó que en la ruta 229 que une Punta Alta y Bahía Blanca hay 10 estrellas amarillas para repintar y otras cinco para hacer nuevas.

