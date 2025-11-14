Grupo Astral, Gustavo Cordera y El Pepo, números centrales para los festejos en Stroeder

Por Javier Cambarieri - Agencia Patagones

Con la organización de la Comisión de Festejos y llegando a la edición número 12 ininterrumpida, comienzan hoy los festejos por el 112 aniversario de la localidad de Stroeder.

Con nueva conformación, pero con el mismo objetivo, los organizadores indicaron que la actividad comenzará a las 19.30, con epicentro en la plaza central de la localidad y finalizará el próximo domingo. Durante ese tiempo habrá artesanos, emprendedores, carros gastronómicos, cerveceros y un escenario con tres jornadas de una grilla conformada por artistas locales, regionales y nacionales.

En este sentido, hoy, abrirá el escenario Luciano Juárez, Jubiladas en Movimiento (Salud – Arte), Hasta las Manos, Jessi y Jhon, Grupo Astral y la música de DJ Nico Bouhaben.

En tanto mañana sábado, la actividad dará inicio a las 18.30, con “La Fiesta de Yasa” ¡La payasa!; para luego seguir con Corazón Gaucho, Bengage Gym, Jona Vázquez, Mandale Mandale, Gustavo Cordera y la Caravana Mágica, Nadia y La Diferencia, cerrando la noche, desde la 1.30, con la música de DJ Nico Bouhaben.

Mientras que el domingo, la jornada de cierre, tendrá dos espacios. El primero a partir de las 11 de la mañana, con el Desfile Aniversario en el centro de la localidad; mientras que por la tarde, desde las 15.30 se concretará un charla “Hablemos de Adicciones”, con la Fundación EIRA.

La programación en el escenario iniciará a las 18 con Aman la Danza, seguirá Cecilia y Facundo, la Escuela de Danzas Soleiman, El Pepo y la Super Banda Gedienta y cerrará desde las 22, Somos Nosotros.

“Somos un equipo de jóvenes desde los veintipico a los cuarenta y pico. Me toca a mi presidir el grupo, pero la verdad que es un poco ponerle el título de presidente, pero en realidad trabajamos todos, desde el primer a ultimo integrante. No es por puesto, es todos para lo mismo”, explicó Pastor, flamante titular de la comisión.

“La idea es continuar en el mismo camino que se venía trabajando, organizando un gran evento para el pueblo, una vez al año complementado con otras actividades previas para lograr el objetivo principal. Es para la comunidad, que hay que destacar colabora y mucho, todo el año con nosotros”, enfatizó.

“Si dios quiere la idea es empezar en marzo del año que viene con actividades para recaudar, de cara a la edición 2026”, concluyó.