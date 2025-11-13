Los vecinos del Casco Histórico de Patagones se vieron alterados por un fuerte choque

Serios daños materiales sufrieron dos vehículos tras un fuerte impacto frente a plazoleta Alcides Biagetti, perteneciente al Casco Histórico de Carmen de Patagones.

Fuentes consultadas indicaron que no se registraron heridos, mas allá de la presencia de una ambulancia del Hospital Pedro Ecay.

Ocasionales testigos agregaron que una combi Hunday -con dos ocupantes- transitaba por calle Paraguay en sentido Oeste-Este y, por causas que se tratan de establecer, colisionó su parte delantera derecha con la trasera izquierda de un Volskwagen Polo, estacionado en el lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El impacto fue tan fuerte que el rodado menor fue desplazado varios metros. (Agencia Patagones).