Irán afirma haber desmantelado una red “antiseguridad” liderada por Estados Unidos e Israel

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que sus fuerzas de inteligencia identificaron y desarticularon una red “contraria a la seguridad” presuntamente liderada por los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes.

La red, compuesta por “individuos engañados y traidores a la patria”, fue creada por Israel tras el conflicto de doce días con Irán a mediados de junio, con el objetivo de desestabilizar la seguridad nacional iraní entre el 6 de noviembre y el 21 de diciembre, según un comunicado del CGRI publicado en su agencia de noticias oficial, Sepah News.

Miembros de la red fueron arrestados en operaciones coordinadas en varias provincias iraníes, indicó el comunicado, sin especificar la fecha de las operaciones ni la identidad de los detenidos.

Las fuerzas de inteligencia del CGRI consideran a Israel como “el aliado de Estados Unidos” en Asia Occidental y lo han acusado de redirigir su estrategia hacia la desestabilización de la seguridad pública iraní tras su “fracaso militar” en el conflicto de doce días.

El 13 de junio, Israel lanzó importantes ataques aéreos sorpresa contra varias zonas de Irán, incluyendo instalaciones nucleares y militares, causando la muerte de altos mandos, científicos nucleares y civiles, según funcionarios iraníes.

Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel. El 22 de junio, fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, Fordow e Isfahán. El 24 de junio entró en vigor un alto el fuego entre Irán e Israel. (NA)