La dura sanción que recibió el hincha de Boca que ingresó a La Bombonera y fue agredido por Salas

El Comité de Seguridad de la Ciudad resolvió este martes que Uriel Hamra, el hincha que ingresó al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico entre Boca y River y fue agredido por Maximiliano Salas, tendrá prohibido el ingreso a los estadios por dos años.

La sanción, aplicada en el marco del programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se dictó luego de que el simpatizante xeneize violara los artículos 111 (ingresar al recinto sin la debida autorización) y 119 (incitar al desorden).

De este modo, el Comité impuso la máxima sanción posible en CABA en casos de derecho de admisión: Hamra no podrá presenciar encuentros en vivo desde la cancha durante dos años.

Al ser retirado de Brandsen 805, el hincha llevaba una credencial de prensa entregada por la secretaría del club, aunque posteriormente se manifestó públicamente como hincha.

En tanto, resta definir la posible sanción para el delantero de River, Maximiliano Salas, quien propinó un golpe al simpatizante mientras este grababa un video burlándose de los futbolistas del millonario tras la derrota por 2-0.

Según trascendió, si Hamra confirma ante la Fiscalía Sur lo que declaró públicamente —que el jugador no quiso agredirlo sino bajar su teléfono—, Salas no sería sancionado. En cambio, si el hincha cambia su versión y denuncia agresión por parte del futbolista, el delantero con pasado en Racing deberá aguardar la resolución de la Justicia una vez iniciado el proceso judicial.