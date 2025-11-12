La irónica respuesta de Adorni a un “Campamento Anticapitalista” en la UBA: “Ojalá recauden mucho”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó este miércoles a una militante que lo provocó desde un "Campamento Anticapitalista" organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Adorni utilizó la ironía para cuestionar la financiación del evento.

El cruce comenzó cuando una usuaria identificada como "Lula" (@LuciaWaldman) chicaneó al vocero: "Un saludito para Adorni desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde nos preparamos para el Campamento Anticapitalista y merendamos lágrimas de liberfachos".

El jefe de Gabinete citó el mensaje y respondió cuestionando cómo un evento "anticapitalista" se financia: "Gracias Lula. Todos los éxitos, ojalá recauden mucho dinero con la venta de entradas para poder solventar el mega evento".

Y remató, sarcástico: "(ya que entiendo que conseguir empresas sponsors les debe resultar dificultoso). Besos. Fin". (NA)