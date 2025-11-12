La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo
Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo con solo 430 habitantes.
La camiseta que lanzó el plantel de Boca al cielo en homenaje a su exdirector técnico Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo de Uruguay.
Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo que se encuentra ubicado al oeste del país vecino y que solo cuenta con 430 habitantes.
La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe Temperan, quien detalló: “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta en homenaje a Russo que Boca mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”.
Luego, Temperan reveló que el joven que encontró la camiseta “sabe el valor sentimental que tiene y analiza el futuro, una de las opciones es que vuelva a Boca y llevársela a Edinson Cavani”.
Miguel Ángel Russo, quien atravesaba su tercer ciclo como director técnico de Boca, murió el 8 de octubre de este año, a los 69 años, luego de una larga lucha contra el cáncer. (NA)