Por la rotura de una cañería se encuentra afectado el suministro de agua en Grünbein
Desde ABSA puntualizaron que el incidente fue generado por una empresa ajena al servicio. Las tareas de reparación se realizan en Benteveo y Constacio Vigil.
La empresa ABSA informó esta tarde la rotura de una cañería de agua, generada por una empresa ajena al servicio, en el cruce de las calles Benteveo y Constancio Vigil.
Debido a este incidente se encuentra afectado el suministro en la zona de Grünbein hasta que finalicen las tareas de reparación.
Por esta razón se solicita a las usuarios del sector cuidar las reservas de agua, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.
Ante dificultades en el servicio, la prestataria cuenta con una línea telefónica de Asistencia Técnica (0800-999-2272) y presencia en las redes sociales Facebook y Telegram.