El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 12 de noviembre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 12 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento moderado del sector sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo estará templado y mayormente soleado, con viento moderado en disminución desde el sudoeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad será buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 16 grados.
 

