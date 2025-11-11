El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 12 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento moderado del sector sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará templado y mayormente soleado, con viento moderado en disminución desde el sudoeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad será buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 16 grados.

