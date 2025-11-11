Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto que contó con la presencia de familiares, amigos, funcionarios y dirigentes del PRO y La Libertad Avanza.

Tras la jura formal, el jefe de Estado le dio un sentido abrazo a Santilli y luego se acercó a saludar a la familia como a los amigos que estaban presentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la madrugada de este martes, en el Decreto 794/2025, el Gobierno oficializó el nombramiento de Santilli a cargo del Ministerio del Interior, que tendrá como principal objetivo buscar consenso con los gobernadores para lograr aprobar las reformas clave en el Congreso de la Nación, como el Presupuesto 2026 que se discutirá en las próximas semanas.

Noticia en desarrollo