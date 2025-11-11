Días y horario de observaciones en el Bahía Hub

Cada jornada está sujeta a las condiciones climáticas del día.

En el Observatorio, que se encuentra dentro de las instalaciones del Hub (Fitz Roy 682), también funciona un consultorio astronómico los días viernes de 14 a 16.30 y se brinda un ciclo de charlas sobre divulgación astronómica.

En este marco, mañana, miércoles 12, se llevará a cabo el encuentro “Navegando los océanos de otros mundos”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde las 19 hs se explorará cómo el potencial de todos los mundos oceánicos como hábitats de formas de vida extraterrestre los ha convertido en la próxima frontera de las ciencias planetarias y la exploración espacial.

La entrada a todas las actividades es gratuita, sin inscripción previa (cupos limitados por orden de llegada).

Más información en hub.bahia.gob.ar.