YPF le traspasa a Terra Ignis las áreas convencionales que opera en Tierra del Fuego

YPF y Terra Ignis, la empresa provincial de energía, firmaron hoy el acuerdo de cesión de las áreas convencionales que la compañía opera en la Tierra del Fuego.

La firma tuvo lugar en la casa de la provincia con la presencia del gobernador Gustavo Melella, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, y el presidente de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio, entre otras

autoridades.

Este acuerdo le da continuidad al Memorando de Entendimiento (MOU) de agosto mediante la subscripción de los acuerdos definitivos de cesión de los bloques: Lago Fuego, Los Chorrillos, TDF Fracción A, TDF Fracción B, TDF Fracción C, TDF Fracción D y TDF Fracción E. El siguiente paso es la publicación del decreto y la ley provincial aprobando la cesión y los términos del acuerdo.

De esta manera, la compañía avanza con uno de los pilares estratégicos del Plan 4x4 que, mediante un manejo activo de su portfolio y la asignación eficiente de sus recursos, busca transformar a YPF en una empresa de shale de clase mundial.