Alec Oxenford anticipó que el acuerdo comercial con Estados Unidos está cerrado

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, contó que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”. Además, reveló que se está buscando “el momento adecuado” para comunicarlo.

"Tengo firmando un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para que, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo", afirmó en declaraciones radiales.

En la misma línea, aseveró: “Estas cosas que tienen alto impacto se busca el momento adecuado. Cuando hay una elección, mejor esperar un poquito, para no aprovechar electoralmente las cosas, como demostró con muchas medidas como la del Garrahan”.

“Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Va ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo”, anticipó el diplomático.

El flamante canciller, Pablo Quirno, volverá este miércoles a Estados Unidos para avanzar en el acuerdo comercial, y lo hará acompañado del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Asimismo, remarcó que el apoyo de Estados Unidos a la Argentina impactó de manera positiva, lo que se reflejó en la calma de los mercados, y pidió “mirar hacia adelante” para avanzar en lo que definió como “el camino hacia la prosperidad”. “Hace falta mirar la foto entera y ver que nos encaminamos a la primera oportunidad de 80 años de salir de este ciclo tremendo”, afirmó el embajador.

“Tenemos una oportunidad increíble. Cuando ven que todos los líderes del mundo nos midan con admiración es porque de verdad se ve distintiva la Argentina”, sostuvo, y completó: “En diciembre, cuando asuman a las bancas los candidatos elegidos, vamos a empezar a implementar las reformas más rápido que el Presidente viene implementando”.

Por último, el diplomático calificó de “histórica” la gira exprés que protagonizó el presidente Javier Milei por Estados Unidos, y sostuvo que el país “está adoptando una posición” de centralidad producto del “liderazgo” del libertario. “No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presiente como Javier Milei que es tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo”, destacó.

“No hay conciencia de la posición que la Argentina está empezando a adoptar gracias al liderazgo de Javier Milei”, subrayó, y concluyó: “Esta oportunidad que se identifica, en Argentina, la primera vez en 100 años donde vemos tres cosas fundamentales: un liderazgo claro, un apoyo internacional explícito y ahora un apoyo interno que están evidenciados por las elecciones”. (NA)