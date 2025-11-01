El albo, muy cerca de ser el mejor

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 50 años, en noviembre de 1975, Estudiantes de nuestra ciudad participó del torneo argentino de clubes disputado en la ciudad de Mendoza.

Con plantel propio, sin refuerzo alguno, el albo participó de esta competencia entre seis equipos ganadores de sus respectivas ligas: Independiente de La Rioja, Olimpia de Entre Ríos, Deportivo Roca de Neuquén, Andes-Talleres de Mendoza y Obras Sanitarias de la Capital Federal.

Buen arranque de Estudiantes, venciendo con comodidad a Independiente, por 85 a 47. Fue figura Alberto Cabrera, goleó Raúl Álvarez (20) y sumó Jaime Scheines (16). También jugaron A. Scheines, Boltsis, G. Álvarez Rojo, O. Sarnari, Buzzo. R. De Pascuale, Leobono y G. Napolitano.

Se le ganó con contundencia a Olimpia por 97 a 67, luego de un primer tiempo parejo y una segunda parte donde una vez Cabrera marcó diferencias (31 puntos), más el goleo de Álvarez Rojo (26).

Se impuso a Roca y logró un complicado triunfo frente a Andes-Talleres, en un partido “duro, intenso y emotivo” que ganó con un doble agónico sobre la chicharra, estableciendo un 74 a 73, con Cabrera (26) y Álvarez Rojo (18) como goleadores.

Se llegó así a la final, con el otro invicto, el poderoso Obras Sanitarias, equipo que había perdido la final el año anterior frente a Olimpo y que buscaba su revancha. Carlos Danussi dirigía al albo, Heriberto Schonwies al equipo capitalino.

Gagguero y Cabrera.

Inicio con marca personal y paridad en el primero tiempo, salvo en los últimos minutos, donde cuatro dobles consecutivos de Cadillac le permitieron a Obras irse ganador por 41 a 37. En el segundo Obras dominó el juego y llegó a sacar 12 puntos de ventaja, con la fuerza y calidad de Perazzo, Raffaelli, Pellandini, Becerra, Gaggero, Benítez y Draghi. Sin embargo Estudiantes fue sumando, para perder finalmente por apenas un punto, 73 a 72. A un punto ed la gloria..