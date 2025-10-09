Accidente en el camino a San Blas: una docente volcó y fue trasladada a Carmen de Patagones

Una mujer, de profesión docente, protagonizó un vuelco este viernes cuando se dirigía e la villa balnearia de Bahía San Blas y tuvo que ser trasladada por precaución al Hospital Pedro Ecay, de Carmen de Patagones.

El accidente ocurrió a unos 15 kilómetros de la localidad maragata, en la zona conocida como “La Curva de Dumas”.

Fuentes consultadas indicaron que se trataría de la directora del Jardín de Infantes N° 908, que por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y volcó.

Producto de tener el cinturón de seguridad puesto, no habría sufrido heridas de consideración. De todos modos, personal de la Unidad Sanitaria ordenó su traslado por precaución.

El vehículo es un Fiat Palio Weekend y sufrió serios daños materiales.

En el lugar trabajó también personal del cuartel de Bomberos Voluntarios sanblaseños, del Destacamento de la Policía Comunal y Defensa Civil. (Agencia Patagones).